Estorceva soldi alla madre per la droga, condannato a 5 anni

PANDINO - Era stato denunciato dalla madre nel 2019. Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Pandino hanno arrestato l'uomo residente in provincia di Cremona che obbligava la madre a dargli soldi per comprare droga, mettendo così in atto l'ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Il tossicodipendente dovrà scontare una condanna definitiva a quasi 5 anni e nove mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia ed estorsione, fatti commessi fuori regione nei confronti dell’anziana madre.

Nel 2019 la madre dell’uomo ha denunciato il figlio con gravi problemi dovuti all’uso smodato di stupefacenti, che continuava da tempo a chiederle i soldi per acquistare la droga e, in caso di rifiuto della donna, diventava una furia spaccando i mobili di casa e minacciando l’anziana. La donna aveva denunciato che il figlio era sempre più aggressivo e pericoloso per la sua incolumità e che le liti erano ormai quotidiane.

Il pregiudicato faceva entrare in casa, senza l'autorizzazione della madre, altri tossicodipendenti con cui era solito accompagnarsi. Spesso era capitato che la madre, per paura delle reazioni sconsiderate del figlio, era stata costretta a scappare per strada e chiedere aiuto ai vicini di casa che in più circostanze avevano chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per riportare alla calma l’uomo. La donna per anni aveva quindi consegnato al figlio i soldi per comprare la droga e sopportato notevoli violenze psicologiche, trovando solo nel 2019 la forza di denunciare tutto ai Carabinieri del luogo di origine che avevano informato la Procura competente.

Dopo circa tre anni dalla denuncia è intervenuto il provvedimento definitivo del Tribunale di Napoli a seguito delle condanne per maltrattamenti ed estorsione e il conseguente ordine di immediata carcerazione. Quindi, tenuto conto che ora l’uomo abita in provincia di Cremona, i giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Pandino lo hanno raggiunto, arrestato e accompagnato presso il carcere di Lodi per scontare la condanna emessa a suo carico.