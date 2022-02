Green pass rafforzato: Confagricoltura, irrisolto il nodo dei vaccini Extra-Ue

ROMA - Da oggi i liberi professionisti e i dipendenti pubblici e privati dai 50 anni in su potranno accedere ai luoghi di lavoro solo se muniti di Green Pass rafforzato. Per Confagricoltura si tratta di una decisione importante per combattere la diffusione della malattia nei luoghi di lavoro. L'obbligo coinvolge una grande fetta della manodopera agricola, composta al 35% da persone che hanno compiuto o superato i 50 anni. La nuova disposizione del governo riguarda ben 356.070 operai su un totale di 1.049.336. Quello che manca ancora, però, è una contestualizzazione più ampia dell’obbligo di Green pass rafforzato "per garantire - come ha dichiara il presidente della Confederazione, Massimiliano Giansanti, - gli equilibri utili all’avvio della prossima stagione dei raccolti". Resta infatti il nodo del mancato riconoscimento della validità dei vaccini utilizzati da Paesi extra-Ue. Questione non di poco conto se si tiene presente che, nel settore primario, circa un terzo degli addetti (390mila) è straniero. Di questi il 60% è di provenienza extracomunitaria, percentuale composta anche da persone o non vaccinate, o immunizzate con sieri non riconosciuti dalle autorità sanitarie europee.

Confagricoltura sottolinea come dopo due anni di pandemia mancano ancora soluzioni condivise tra gli Stati per garantire il flusso e la permanenza dei lavoratori agricoli stranieri sul territorio italiano e comunitario. L’associazione degli imprenditori agricoli auspica, quindi, che la vacatio legislativa sulla validità dei vaccini non UE non crei problemi all’impiego dei 42mila addetti stagionali previsti dal decreto Flussi 2022 per il settore primario e alberghiero. Soprattutto oggi, alla luce delle difficoltà che le imprese già riscontrano nel trovare personale sufficiente a garantire l’imminente inizio dei lavori di raccolta nei campi. (ITALPRESS)