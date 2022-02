Giansanti: "Il caro bollette mette in ginocchio gli agricoltori"

ROMA - Il caro energia mette in ginocchio allevatori e agricoltori, il decreto di venerdì scorso stanzia circa sei miliardi per gli aiuti diretti in bolletta. “Si tratta di un primo segnale, ma che di sicuro da solo non è sufficiente a far fronte alla situazione”; lo ha dichiarato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, ospite ad Unomattina su Rai1. Giansanti ha sottolineato come il momento sia drammatico, con aumenti che vanno oltre il 200% in molti dei fattori di produzione. Il sistema agricolo è prossimo al collasso. “Molti produttori hanno smesso di produrre alcune cose per produrne altre che richiedono minor utilizzo di energia; altri stanno seriamente pensando di fermarsi.” A questo, precisa Giansanti, si aggiunge il fatto che le risorse che arrivano da Bruxelles per sostenere gli agricoltori sono diminuite del 15%.

COMPARTI IN GRAVE SOFFERENZA

Zootecnia, ortofrutta e florovivaismo sono i comparti che oggi più di altri stanno soffrendo. “Servono interventi significativi - ha rimarcato Giansanti –. Bisogna andare incontro alle famiglie per consentire loro di affrontare il caro materie prime, ma serve anche una ridefinizione del costo del lavoro, per mettere in mano ai nostri collaboratori maggiori risorse economiche attraverso il cuneo fiscale.” Il presidente Giansanti non ha mancato di sottolineare come in questo scenario è importantissimo anche il ruolo delle rinnovabili.