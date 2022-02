Crisi Ucraina, Giansanti: "Difficile prevedere cosa sarà delle scorte alimentari"

ROMA - La crisi Ucraina continua ad avere ripercussioni sulla filiera agroalimentare. “Gli effetti li stiamo vivendo già da qualche mese, già dall’autunno infatti i prezzi dei fertilizzanti sono schizzati alle stelle”, ha dichiarato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, ai microfoni di “Moka” su Radio Uno.

Giansanti ricorda come siamo dipendenti dalla Russia non solo per il gas, ma anche per il mais, l’olio di girasole e i fertilizzanti, di cui la Russia è uno dei più grandi produttori. Oggi questi prodotti scarseggiano sempre di più e i loro costi sono aumentati, in alcuni casi più del doppio. A soffrire di più di questa situazione sono proprio gli agricoltori, anche perché non si vedono riconosciuti gli aumenti dall’industria di trasformazione e dalla Grande Distribuzione. Tutte le aziende, da quelle zootecniche, a quelle ortofrutticole e florovivaistiche, sono in sofferenza. “Quello che preoccupa inoltre – ha concluso Giansanti – è il perdurare di questa situazione. Se dovesse persistere oltre, è difficile prevedere cosa sarà delle scorte alimentari”.