I graffiti diventano opera d’arte

SONCINO - C’è l’opera d’arte e poi c’è il vandalismo. E sono cose ben distinte. Per la stazione dei bus di largo Manzella, presa di mira da giovanissimi writer, s’è scelta la prima e, infatti, il Comune ha chiamato l’artista Davide Tolasi per dar nuovamente lustro all’area degradata. Il suo progetto, a impatto zero, sarà presentato in giunta. Noto anche e soprattutto nel Cremonese e nel Bresciano per i suoi murales di pregio, il maestro prende le distanze dai tristi episodi che di recente hanno interessato Castelgiardino: «Azioni imbarazzanti. Chi lavora in ambito artistico o porta avanti una disciplina sa che non si deve mai intervenire, al di là della legalità o meno del gesto, su opere d’arte rovinandole, com’è accaduto in questo caso. La vera street art è valorizzazione e riqualificazione del territorio».



La «guerra» tra graffitari e municipio si combatte anche sul campo dell’arte e se i giovanissimi hanno come armi le bombolette spray e qualche gang di ribelli, l’amministrazione chiama in causa un pezzo da 90 della street art, il soncinese Tolasi e li batte anche nel loro campo. Loro imbrattano? Noi trasformiamo gli edifici in gigantesche tele, fatte bene però. Questa la filosofia di piazza Garibaldi che intende trasformare la stazione dei pullman in un atelier. Dove campeggiano ogni mese, salvo poi essere nascosti da continue e costose mani di vernice, firme, dediche e sgrammaticati improperi, nascerà una galleria a cielo aperto. E sarà pure ecosostenibile perché, con metodo già rodato per il murale delle Nazioni Unite a Cremona, anche quello del gioiello sull’Oglio sarà realizzato con vernici minerali a effetto fotocatalitico, in grado cioè di assorbire l’inquinamento da polveri sottili.



La battaglia culturale non prescinde però dalle indagini della Polizia locale che è al lavoro per identificare e sanzionare i vandali che hanno sfregiato la Pista del Fagiolo e il suo mattonato antico. I misteriosi graffitari sarebbero infatti stati catturati dall’occhio elettronico del Borgo Sotto e rischierebbero un’ammenda salata. Tutto dipenderà però da loro: il sindaco Gabriele Gallina ha lasciato del tempo ai sedicenti writer per redimersi e presentarsi in Comune. Potrebbero aiutare a pulire il parco, evitando così la multa. Chissà che, poi, non possano anche diventare allievi dello stesso Tolasi e intraprendere una vera carriera da artisti.