Offanengo, solidarietà per l'Ucraina

OFFANENGO - Basta la parola: Ucraina, per scatenare la gara di solidarietà fra i cittadini e le famiglie di Offanengo. Stamattina il punto di raccolta allestito in piazza Patrini, davanti alla sede dell’associazione Pro Loco e del Comitato del 'Settembre Offanenghese’, è stato preso d’assalto da decine, centinaia di persone con in mano cestini e sacchi di materiale alimentare di prima necessità e di altre funzioni oppure con un’offerta da depositare, in forma anonima, in un’apposita cassetta. Qualcuno ha dato anche la disponibilità ad accogliere i rifugiati. Con il materiale consegnato in piazza sono stati riempiti diversi camion che l’hanno portato in un centro di raccolta per essere censito e smistato per essere portato al confine con l’Ucraina. L’iniziativa è stata promossa da alcuni enti (Comune, Parrocchia e Pro Loco) in stretta collaborazione con una famiglia di cittadini ucraini, residente a Offanengo da alcuni anni: Tetyana Lazoryak, con il marito Mykhaylo, le figlie Yaruyna e Yuliya e la nipotina Viktoria.

Tetyana Lazoryak, Yaruyna, Yuliya e Viktoria







”Di fronte all’immensa tragedia causata dall’invasione russa in Ucraina e all’esodo della popolazione alla ricerca di un posto sicuro all’esterno – spiega la signora Tetyanami - mi sono chiesta che cosa potevo fare, io e la mia famiglia, per aiutare la popolazione ucraina che soffre nella terra dove vive. Così ho parlato con le autorità comunali, il parroco, la Pro Loco e, insieme, abbiamo promosso questa prima raccolta di viveri e materiale di prima necessità da inviare in Ucraina”. La risposta della gente di Offanengo è stata entusiasmante per quantità e qualità di aiuti consegnati presso il gazebo allestito in piazza Patrini. “Siamo commossi per la spontaneità, il calore e la generosità della popolazione che vogliamo ringraziare di cuore” dichiara la signora Lazoryak. Naturalmente la campagna di aiuti proseguirà fino a quando sarà necessario. Oggi mettiamo a disposizione torte e dolci vari. In settimana sarà allestito un camion presso la ditta Chromavis che ha uno stabilimento in Polonia e che si è detta disponibile a organizzare questo servizio”, grazie ai buoni uffici del sindaco Gianni Rossoni. La famiglia Lazoryak vive a Offanengo da tre anni (dopo 17 anni a Crema). Il capofamiglia lavora presso la ditta Iml e la moglie fa da assistente alla persone presso due studi dentistici del territorio.