Basket, scivolone della Vanoli sul campo di Varese

VARESE - La Vanoli cade anche nello scontro diretto contro Varese. Una gara in cui la formazione biancoblù non ha mai avuto l'inerzia e in più ha subito fin dal primo minuto.

Poca energia e tanta superficialità hanno condannato a un pesante 90-78 la squadra di Galbiati che vede la salvezza allontanarsi sempre di più.

L'annuncio della guardia Adas Juskevicius è l'ultimo disperato tentativo di salvare la categoria.