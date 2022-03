LA GUERRA DI PUTIN Cronaca Ucraina: la Procura di Roma apre indagine sull'aumento dei prezzi

"Per verificare le ragioni di tale aumento ed individuare eventuali responsabili". Nei giorni scorsi il ministro per la Transizione ecologica Cingolani in merito all'aumento dei prezzi aveva parlato di "colossale truffa"