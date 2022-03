Confagricoltura ottiene altri 10 milioni di euro per le imprese

CREMONA - Questa notte la Commissione Bilancio al Senato ha votato due emendamenti, fortemente voluti da Confagricoltura, a favore delle imprese colpite dall’influenza aviaria. Le due modifiche aggiungono altri 10 milioni di euro alla disponibilità del fondo di emergenza per il comparto avicunicolo che in legge di Bilancio era stata fissata originariamente a 30 milioni. Un risultato importante, che permetterà lo stanziamento di maggiori risorse per le misure a sostegno delle movimentazioni degli animali e delle esposizioni bancarie, che le aziende stanno affrontando a causa dell’influenza aviaria.