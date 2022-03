Disturbi alimentari, Ambra: "Il corpo ideale è quello che ci si sente"

MILANO - «Quello che dobbiamo dire a tutti i ragazzi e le ragazze è che il corpo perfetto è quello che ci si sente, non quello che si vede. Piuttosto diamo delle dimensioni agli organi che fanno di noi delle persone: il cuore, l’anima, i sentimenti, ossia tutto quello che sembra da sfigati in questo momento. Rimettiamoli al centro e rimettiamoceli addosso perché è davvero l’unico vestito che conta». Lo ha detto l’attrice e conduttrice Ambra Angiolini, a margine di un’iniziativa promossa dal Consiglio Regionale della Lombardia e svoltasi a Palazzo Pirelli, nell’ambito della Giornata Nazionale del 'Fiocchetto Lilla' dedicata alla lotta ai disturbi del comportamento alimentare

L’attrice, nel corso della giornata, ha incontrato un centinaio di giovani attualmente ricoverate presso i centri del territorio regionale, per affrontare un viaggio emozionale e di riflessione interiore, attraverso le quali sono state messe in circolo le loro esperienze, i loro pensieri, le loro emozioni e la loro sensibilità.

Simona Tironi, Alessandro Fermi e Ambra Angiolini

«La storia di ognuna di loro è la storia di tutte. Oggi - ha aggiunto Ambra - ho vissuto la mia storia attraverso le parole di molte di loro. Tutte chiedono scusa al loro corpo, ma non sanno che stanno facendo una durissima battaglia per proteggerlo. Ne sono inconsapevoli e io ho cercato di ricordargli che mai braccia, gambe, testa e cuore sono stati forti come loro organi come in questo momento. Anche se continuano a chiedere scusa, in realtà stanno facendo di tutto per difendere il loro corpo e non vederlo morire».

LA LOMBARDIA E' LA PRIMA A DARSI UNA LEGGE.

La Lombardia è la prima Regione italiana ad aver approvato una legge sui disturbi alimentari e a costruire un percorso da intraprendere per chi dovesse cadere in queste patologie. Una legge apprezzata dalla stessa Angiolini, la quale ha spiegato che «la legge lombarda sui disturbi alimentari è stata presa a modello e portata anche a livello nazionale e questo ci fa ben sperare. È un qualcosa di cui andare fieri. Certamente è un inizio, però intanto è un 'modello Lombardia' e ci voleva».