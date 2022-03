Incendio nelle case popolari, cause ancora sconosciute

PIANENGO - Incendio ieri sera in un locale al piano terra delle case popolari di via Roma. I vigili del fuoco hanno lavorato fino a mezzanotte per domare le fiamme, riuscendo a limitare le conseguenze del rogo e evitando così l’evacuazione dei residenti della palazzina. Il locale era stracolmo di ogni genere di suppellettili, compresi elettrodomestici. Sul posto anche il sindaco Roberto Barbaglio, rimasto sino a tarda ora per sincerarsi della situazione. Ancora da stabilire con precisione cosa abbia scatenato l’incendio. Stamane, con la luce del giorno, sarà possibile una conta precisa dei danni.