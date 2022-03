Perde il controllo dell'auto e si ribalta, 52enne in ospedale

SPINEDA - Uscita di strada di una Renault Kangoo intorno alle 11,50 in via Palazzo a Spineda. Alla guida un romeno di 52 anni residente in paese che da Spineda procedeva in direzione di Cividale Mantovano. Dopo aver affrontato una curva ha perso il controllo della vettura uscendo sulla sua destra. Ha oltrepassato la siepe che separa la carreggiata dalla attigua pista ciclopedonale, ha abbattuto un lampione dell’illuminazione e ha terminato la corsa in un campo con la vettura ribaltata. L’uomo è stato portato da una autoambulanza di Porto Emergenza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Cremona con codice giallo per lesioni di media gravità. Sul posto gli agenti della polizia stradale di Casalmaggiore.