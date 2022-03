Bloccati con due quintali di rame rubato: due denunciati

DOVERA - Denunciati per ricettazione e possesso di arnesi da scasso. Nei giorni scorsi, a finire nei guai sono stati due romeni, fermati dagli agenti della polizia stradale di Crema nel corso di un pattugliamento lungo la Bergamina, nel tratto tra il paese e Pandino. Viaggiavano a bordo di una Renault station wagon su cui avevano stipato due quintali di cavi di rame, di quelli dell’alta tensione. I poliziotti si sono insospettiti quando hanno notato che l’auto aveva un assetto ribassato che andava ben oltre la normale aerodinamica. Hanno seguito la Renault. Quando di due romeni, di 27 e 35 anni, si sono accorti di avere alle spalle la Stradale, hanno provato a cambiare strada, svoltando in una via secondaria che si stacca dalla provinciale e si inoltra verso la campagna.

Speravano che gli agenti tirassero dritto, ma così non è stato. I poliziotti hanno intimato loro l’alt e, quando i due si sono fermati, sono scesi dall’auto per controllare il veicolo sospetto. Oltre al rame, hanno rivenuto gli arnesi da scasso, da qui la doppia denuncia a piede libero. Il recupero del rame potrebbe fornire importanti spunti di indagine per individuare gli autori dei furti di questo materiale avvenuti nel recente passato.

Durante l’ultimo fine settimana, i posti di controllo organizzati dal distaccamento di Crema, hanno portato anche al ritiro di sei patenti ad altrettanti automobilisti. Tutti sono stati pescati al volante con un tasso alcolemico ben oltre il consentito. In tre casi era addirittura superiore agli 1,5 grammi per litro di sangue