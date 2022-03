Ucraina, il presidente Zelenskyy in videoconferenza alle 11 con il Parlamento italiano

ROMA - In Aula, alle ore 11, si tiene l'incontro in videoconferenza con Volodymyr Zelenskyy, presidente d’Ucraina. Introducono i presidenti di Camera e Senato, Fico e Casellati.

Interventi del presidente ucraino, Volodymyr Zelenskyy e del presidente del Consiglio, Mario Draghi. Presenti deputati e senatori.

"SERVE UN INCONTRO CON PUTIN".

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato ad affermare la necessità di un incontro tra lui e il presidente russo Vladimir Putin per arrivare ad un accordo che ponga fine alla guerra. «Credo che in questo momento senza un mio incontro con il presidente della Federazione Russa, e lo ripeto e lo propongo da diversi anni, credo che senza questo incontro non capirò davvero a cosa sono pronti per fermare questa guerra», ha detto Zelensky in un’intervista con le televisioni pubbliche di diversi paesi europei.