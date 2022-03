Famiglia da record: cinque generazioni in casa

MONTICELLI - La piccola Bianca Ravera, poche settimane di vita, può vantare addirittura tre nonne materne e la più anziana compirà ben 103 anni fra pochi giorni. È un vero e proprio record, quello della famiglia che ha come capostipite la ultracentenaria Claudia Lunini: cinque generazioni a confronto, con tanti aneddoti da snocciolare e un denominatore comune, ovvero il coraggio al femminile. Perché, la loro, è soprattutto una storia scritta da donne.



DA CLAUIDIA A BIANCA



A raccontarla, aprendo le porte di casa nel centro storico del borgo pallavicino, è Morena Sussetto, che di anni ne ha 59. Mostra l’album dei ricordi, le foto alle pareti e infine presenta la più giovane e la più anziana (guai a dire la parola «vecchia», perché la nonna non ne vuole sapere) diventate inseparabili. «Partiamo dal fondo – spiega la signora Morena –: la piccola Bianca è l’ultima arrivata e siamo tutte letteralmente impazzite per lei. Anche perché, in famiglia, non si vedevano bambini da decenni. È la primogenita di mia figlia Nazarena Frassoni, che ha 35 anni. Poi ci sono io, mia madre Mariella Parizzi che ha 82 anni e mia nonna Claudia che ne compirà 103 il prossimo 8 aprile. Bianca, quindi, ha la fortuna di avere nonna, bisnonna e trisnonna. La longevità è un vizio di famiglia, perché anche i parenti di nonna Claudia se ne sono andati in tarda età: il fratello a 99 anni, la sorella a 97. Ma la cosa più importante è che gode di ottima salute: alla soglia dei 103 anni sta benissimo, tanto che non prende neppure una pastiglia».



LA DECANA MONTICELLESE



Per chi non ci credesse, basta incontrarla e scambiare con lei qualche parola: collana di perle in vista, orecchini eleganti, rossetto, unghie curate e messa in piega fresca. Claudia, che ora è la decana del paese, va dalla parrucchiera una volta la settimana, cammina autonomamente aiutandosi solo ogni tanto con un bastone, ha buon gusto nel vestire e non si è mai stancata di imparare. Legge montagne di libri — i suoi preferiti sono quelli di storia — oltre ai quotidiani locali e nazionali. È rimasta vedova a 46 anni, ma non si è mai risposata. Ha vissuto per i tre figli, oltre a Mariella, Flavio e Furio, ma ha anche lavorato tanto: prima alla fabbrica De Rica che si trovava un tempo in paese, quindi nei mercati di mezza provincia. «Lei e il nonno vendevano pelletteria, partivano in bicicletta all’alba e andavano fino a Salsomaggiore o Piacenza — ricorda la nipote —: ha sempre avuto una salute di ferro. Pensi che nel 2020 abbiamo preso il Covid e lei, pur essendo stata a contatto con noi, non si è neppure contagiata. Quattro anni fa invece, quando di anni ne aveva 99, è caduta e si è rotta il bacino: è stata ricoverata per tre mesi a Cremona, ci avevano detto che non sarebbe stato semplice, ma è tornata a camminare. E in quei tre mesi non so quanti libri abbia letto: ne aveva il comodino pieno zeppo. Tiene tantissimo alla cultura ma anche all’aspetto, se non si sente in ordine non esce».



PAESE LONGEVO



A chi si complimenta con la trisnonna per l’età (ma soprattutto per come porta gli anni) la signora Claudia risponde in dialetto piacentino: «Mé sto tant ben al mond». Ovvero: «Io sto tanto bene al mondo». Verrebbe da aggiungere che, evidentemente, si sta bene in particolare a Monticelli: ormai da anni, infatti, è paese record di longevità, avendo ospitato le nonne da primato dell’intera provincia. Prima Ultimina Tinelli (morta a 107 anni) e poi Gioconda Sperzagni, che se ne è andata alla soglia dei 110.