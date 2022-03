Uova di Pasqua AIL, contributo alla raccolta fondi a favore della lotta contro i tumori del sangue

CREMONA - Torna l’iniziativa Uova di Pasqua AIL che quest’anno giunge alla sua 29° edizione e torna in oltre 4.300 piazze italiane, in programma nei giorni 1, 2 e 3 aprile 2022. L’iniziativa, posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica è promossa dall’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma per raccogliere fondi a favore della lotta contro i tumori del sangue. Il contributo minimo associativo per ricevere l’Uovo di Pasqua AIL è di 12 euro. Quest’anno le Uova AIL, al latte o fondente, saranno ancora più riconoscibili grazie a un nuovo incarto in cui il logo dell’Associazione è ancor più presente e che racchiude simbolicamente l’impegno quotidiano dell’Associazione: donare un futuro ai sogni dei pazienti con tumore del sangue.

Lo sguardo di AIL in questo momento è logicamente rivolto anche alla popolazione ucraina, l'Associazione sta mettendo in campo tutte le sue forze e risorse per accogliere nelle case alloggio AIL, in tutta Italia, i pazienti ematologici ucraini adulti e bambini che stanno arrivando sempre più numerosi nel nostro Paese, in fuga dal conflitto e per sostenere progetti sul territorio ucraino. AIL da sempre mette al primo posto il paziente con tumore del sangue (ogni anno in Italia ci sono 33mila diagnosi) che è particolarmente fragile e delicato in quanto il suo sistema immunitario è altamente compromesso e, quindi, più a rischio. I risultati negli studi scientifici e le terapie innovative sempre più efficaci e mirate, tra cui l’immunoterapia con CAR-T, ultima frontiera nella cura dei tumori, e il trapianto di cellule staminali, hanno determinato un grande miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici, adulti e bambini. È necessario però proseguire su questa strada e investire sempre più risorse nella Ricerca per raggiungere nuovi traguardi e rendere queste malattie sempre più guaribili. Di seguito il link dove trovare i volontari con le Uova di Pasqua AIL nella nostra provincia:

https://www.dropbox.com/sh/rva8ey6zb0ojf32/AAAHDceVjjgtDngVzn72OMnDa?dl=0