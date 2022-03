Covid: in Lombardia stabile il tasso di positività, 23 decessi

CREMONA - Con 74.311 tamponi effettuati, sono 9.479 i nuovi casi in Lombardia con il tasso di positività praticamente stabile al 12,7% (ieri 12,6%), 293 in provincia di Cremona. Sono in calo i ricoverati in terapia intensiva (-3, 43) mentre aumentano negli altri reparti (+26, 1.036).

I decessi sono 23 - uno a Cremona - per un totale complessivo di 39.241 morti in regione dall’inizio della pandemia.

PIU' CLASSI IN QUARANTENA, MENO STUDENTI IN DAD.

È continuato ad aumentare, anche nella settimana tra il 21 e il 27 marzo, il trend dei contagi da Covid-19 nelle scuole lombarde. Rispetto alla settimana precedente, infatti, sono aumentate le classi in quarantena, tranne quelle nella fascia tra i 14 e i 18 anni. È quanto emerge da un report diffuso dalla direzione Welfare di Regione Lombardia. In particolare, le classi in quarantena sono state 500 contro le 490 della settimana precedente. Diminuisce, invece, il numero degli alunni coinvolti, che scendono a 7.823 contro gli 8.234 del dato precedente. Aumentano i bambini degli asili nido e delle scuole dell’infanzia coinvolti, che passano da 529 a 533, ma anche quelli della scuola primaria, che dai 702 della settimana precedente passano ai 983 della scorsa e della scuola secondaria di primo grado, che erano 2.981 e sono passati a 3.308. Diminuiscono sensibilmente, invece, gli studenti in quarantena delle scuole superiori, dato che la settimana scorsa erano 4.002, contro i 2.999 di quella appena passata.