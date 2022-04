Covid, contagi in leggera discesa, 1 decesso nel Cremonese

CREMONA - In Lombardia sono stati eseguiti oggi 71.522 tamponi e i positivi riscontrati sono 9.053, dei quali 281 nella provincia di Cremona. Il tasso di positività rimane stabile, oggi è al 12,6%. I ricoveri aumentano: 1 in più in terapia intensiva, 30 in più nei reparti ordinari. 7 nuovi decessi in tutta la regione, uno nella provincia di Cremona.

I nuovi casi per provincia: