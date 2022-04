Pista ciclabile sopraelevata: ecco il Sentiero degli alberi

CASALMAGGIORE - Si chiamerà «Sentiero degli alberi» ed è destinato a essere il progetto più suggestivo di tutta l’area Oglio Po. Fra Casalmaggiore e Sabbioneta, infatti, si sta progettando una pista ciclabile sopraelevata che correrà, appunto, fra le cime degli alberi. L’idea è del Gal Terre del Po che ha conferito l’incarico alla Carlo Ratti Associati per la progettazione del «The Tree Path» che prevede la piantumazione di un migliaio di tronchi intorno a un corrimano d’acciaio inossidabile. Le piante sono destinate a modificare la struttura architettonica trasformandola in una struttura vivente.



Il progetto verrà presentato in maggio in Regione a Milano ma già si conoscono alcuni dettagli. Innanzitutto, si salirà fino a sei metri dal suolo dato che il sentiero si svilupperà verticalmente su tre livelli. Il percorso prevede una serie di sensori digitali per misurare le condizioni ambientali: inquinamento dell’aria ma anche stato di salute e crescita degli alberi. Il progetto utilizzerà il sistema di intelligenza artificiale fornito dalla piattaforma Mindicity Urban Intelligence.



«E se un giorno potessimo far crescere l'architettura come un albero?», ha commentato Carlo Ratti, socio fondatore dello studio di progettazione. «Siamo ancora molto lontani da quel futuro, ma possiamo iniziare a esplorare la convergenza tra il naturale e l'artificiale. Possiamo usare gli alberi come elementi di costruzione, mentre sfruttiamo i dati delle tecnologie digitali per ottenere una migliore comprensione dell'ambiente circostante».

Il Sentiero degli Alberi collegherà la Ciclovia del VEN-TO (Venezia-Torino), la pista ciclabile lunga 700 chilometri che costeggia il Po in tutto il Nord Italia, a Casalmaggiore e Sabbioneta.

In qualche modo, dunque, il territorio Oglio Po potrebbe diventare un modello di mobilità sostenibile e lenta per la Pianura padana ma anche per altre zone del Paese. Tenendo presente, inoltre, lo sviluppo del Cammino del Po che attualmente è in fase di tracciamento ed entro l’autunno diventerà fruibile per tutti coloro che intenderanno scoprire a piedi e in bicicletta il fascino del Grande Fiume.

Un percorso attrezzato e, soprattutto, inclusivo perché pensato anche per i soggetti più fragili con vari tipi di disabilità.