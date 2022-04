Chiusura del cavalcavia, i giunti vanno cambiati

BAGNOLO CREMASCO - Sarà una settimana di passione per il traffico veicolare lungo la Paullese, sia verso Milano, sia in direzione opposta. La Provincia di Cremona ha previsto di chiudere al transito il cavalcavia che collega la tangenziale di Crema con il tratto raddoppiato dell’ex statale, conosciuto ai più come il ponte della Girandola (oggi il centro commerciale adiacente al manufatto si chiama Galleria Bennet): da martedì, sino a lunedì 25 aprile compreso, saranno al lavoro gli operai e I tecnici incaricati dall’ente cremonese per la sostituzione dei giunti di dilatazione del ponte. Un intervento di manutenzione ordinaria, impossibile però da realizzare senza chiudere il cavalcavia ai veicoli. Innanzitutto per ragioni di sicurezza degli stessi lavoratori, in seconda battuta per la necessità di intervenire sul manto stradale. Dalla Provincia hanno precisato ieri che lo stop interesserà solo il tratto del ponte, dunque I veicoli potranno facilmente superare il blocco utilizzando lo svincolo che porta a Crema e a Bagnolo. Una manovra che sarà possibile in entrambe le direzione di marcia.



L’ordinanza della Provincia, obbliga anche a rallentare in prossimità del cantiere, riducendo la velocità sino a scendere a 30 chilometri orari. L’inevitabile chiusura porterà con sé altrettanto inesorabili code, specialmente negli orari di punta del mattino e della seconda parte del pomeriggio. Probabile che i rallentamenti si allunghino per un chilometro e oltre, sia sulla tangenziale cittadina, per chi viaggia verso Milano, sia all’uscita obbligatoria dalla Paullese raddoppiata per chi proviene da Spino d’Adda. La polizia locale di Crema e Bagnolo e le altre forze dell’ordine, dovranno presidiare lo svincolo e la rotatoria almeno nelle ore di punta. A mitigare parzialmente i disagi il fatto che martedì sia ancora una giornata di vacanze scolastiche pasquali, dunque non ci saranno i pullman che ogni giorno trasportano a Crema 4.000 studenti dal territorio: molte di queste corse entrano in città proprio dalla Paullese raddoppiata. Stesso discorso il 25 aprile.