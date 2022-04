Manifesti del Psi ancora affissi, «Il tempo si è fermato»

CORNALETO – A Cornaleto, frazione di Formigara, il tempo si è fermato. E non è servita una fantascientifica macchina per scoprirlo ma, anzi, è bastato dare un’occhiata ai cartelloni elettorali che, incredibilmente, non sono mai stati sostituiti dal 1992. La curiosa e divertente scoperta fatta ieri da un passante che ha immediatamente riconosciuto i volti, pur sbiaditi da trent’anni d’esposizione alle intemperie, di Martelli e Craxi.

«Psi, il Governo per la ripresa». Per quanto possa sembrare assurdo, è questo lo spot più recente che invita i residenti del piccolo abitato da meno di 400 anime ad andare alle urne. Non è chiaro se qualcuno, magari un nostalgico degli anni d’oro del Garofano Rosso, abbia insistito per conservare i manifesti ormai annoverabili nel vintage di una Prima Repubblica che non c’è più ma è certo invece che la testimonianza storica, spuntata in un luogo inusuale e inaspettatamente, ha divertito molti. Non certo i cornaletesi, però, che ci hanno ormai fatto l’abitudine tanto da non vederlo quasi più. «Ah il manifesto dei socialisti, beh sì è lì da sempre. Perché? Perché non l’hanno mai staccato», spiega con ironia una pensionata del posto.

Le tessere di partito e le vecchie locandine socialiste, tra l’altro, sono oggi vendute e collezionate da una nicchia di appassionati che se le scambiano su internet. Sulla piattaforma Ebay tra le più gettonate ci sono proprio quelle cremonesi del 1922, insieme a quelle dello Psui, che possono anche raggiungere prezzi tra i 160 e i 220 euro.