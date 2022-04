La Provincia, edizione online su pc: se hai problemi di visualizzazione leggi le istruzioni

CREMONA - Il quotidiano La Provincia in versione online la scorsa settimana ha avuto un problema tecnico sullo sfogliatore risolto in breve tempo. Ma i tecnici dell'assistenza si sono accorti che l'inconveniente continuava a persistere perché chi consultava l’edizione online dal pc e aveva già scaricato in locale una precedente configurazione contenente l’errore.

COME SANARE LA SITUAZIONE.

Per “sanare” la situazione ogni abbonato si è visto costretto a premere contemporaneamente sulla tastiera i tasti “CTRL” e “F5” (per PC Microsoft Windows) o “Control” + “option” + “r” (per i MAC).

Molti lettori hanno telefonato all'assistenza tecnica del giornale risolvendo il problema: però potrebbero esserci ancora utenti che stanno consultando il giornale su mezzi alternativi in attesa della soluzione che in realtà c’è già.

BANNER SULLO SFOGLIATORE.

Sullo sfogliatore è stato inserito un banner che rimanda ad una pagina con le istruzioni proprio per risolvere il problema e gli eventuali riferimenti per dialogare con l'assistenza.

QUI IL QR CODE che punta al LINK con le istruzioni.