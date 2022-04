Taste&Buy, l'infopoint enogastronomico

BERGAMO - Taglio del nastro per Taste & Buy oggi venerdì 29 aprile alle 11.00 nell’Area Partenza nel Gate A7 dell’Aeroporto di Milano Bergamo. Taste & Buy, in linea con la filosofia di East Lombardy è il progetto ideato e realizzato da VisitBergamo con il supporto della Camera di Commercio di Bergamo, del Comune di Bergamo e dei Comuni di Brescia, Cremona e Mantova. Istituzioni che in sinergia hanno collaborato per dar vita a uno spazio posizionato in un luogo particolarmente strategico: con un passaggio di circa 4 milioni di persone, a fronte dei 7 milioni di persone in transito in aeroporto, Taste & Buy riesce a raggiungere un target ampio di turisti che tornano nel loro Paese dopo aver trascorso le vacanze in Italia. Viaggiatori disponibili quindi all’ascolto perché in attesa del rientro e predisposti alla scoperta di prodotti dall’alto valore emozionale, ideali come souvenir esclusivi che raccontano il luogo visitato oppure desiderato.

Ed è proprio la promozione dei territori della Lombardia orientale e dei rispettivi capoluoghi di provincia l’obbiettivo di questo infopoint nato per valorizzare destinazioni che, grazie al “saper fare” di ristoratori e produttori agroalimentari, si riconoscono nei valori del progetto stesso di East Lombardy: sostenibilità e rispetto della biodiversità e delle condizioni di vita e salute degli animali. Alla cerimonia hanno partecipato Giovanni Sanga, Presidente SACBO, Emilio Bellingardi, Direttore generale SACBO, Lara Magoni, Assessore al Turismo Regione Lombardia, Raffaella Castagnini, Responsabile Servizio promozione e sviluppo economia locale Camera di Commercio di Bergamo, Barbara Manfredini, Assessore al Turismo, Commercio e Sicurezza Comune di Cremona, Christophe Sanchez, Capo di Gabinetto del Sindaco Comune di Bergamo e A.D. VisitBergamo, Giovanni Buvoli, Vice Sindaco Comune di Mantova, Laura Castelletti, Vice Sindaco Comune di Brescia.

L'Assessore al Turismo Barbara Manfredini e Stefania Milo, responsabile del servizio Turismo di Cremona, nella porzione di infopoint dedicata al territorio cremonese



Taste & Buy è un innovativo format che coniuga mission culturale e vision turistica dei territori di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova. Uno spazio immersivo dove sperimentare una customer experience multidimensionale che invita i viaggiatori a scoprire valori emozionali intangibili i cui contenuti di comunicazione sono stati ideati e sviluppati da NT Next – Evolving Communication che ha collaborato per la realizzazione del progetto con Sangalli Tecnologie e LP Grafica; Taste & Buy è anche un luogo dove conoscere le attività produttive di East Lombardy, la filosofia sostenibile che le guida e, attraverso gli assaggi, assaporare il piacere del gusto dei prodotti tipici. Formaggi, salumi, paste ripiene, marmellate, biscotti, vini e tanto altro sono il simbolo identitario socio-culturale più autentico del contesto turistico enogastronomico di appartenenza. La formula offerta dall’infopoint propone un viaggio nella storia e nella cultura dei quattro territori attraverso una degustazione di 3 vini al costo di 6€, gratuita su una spesa di almeno 35 €, oppure una degustazione di 6 vini al costo di 10 €, gratuita su una spesa di almeno 50 €. Oltre ai vini presto sarà possibile degustare anche salumi e formaggi.



Ospitato nell’aeroporto terzo in Italia per traffico passeggeri (13 milioni nel 2019 provenienti da 119 destinazioni), l’infopoint Taste & Buy costituisce uno strategico vettore promozionale per un numero annuo di passeggeri in uscita stimato pari a oltre 7 milioni. Nel 2021 il 73% dei turisti che hanno acquistato dei souvenir durante le loro vacanze hanno preferito prodotti enogastronomici. Secondo quanto emerge dal Rapporto del Turismo Enogastronomico 2021, il grande interesse nei confronti della cucina locale come driver per il turismo, in particolare post-pandemia, ha subito un rapido e costante incremento (il 21% nel 2016, salito al 30% nel 2018, al 45% nel 2019; infine, nel 2021, la percentuale è cresciuta fino al 55%). La motivazione di tale crescita è rintracciabile nella visione dell’enogastronomia come sintesi di due mondi, quello del vino e quello del cibo, specchio dell’intima relazione tra l’uomo e il territorio. Declinazione della cultura ed espressione dell’arte del saper fare, in cui risiede l’immenso patrimonio storico, culturale, antropologico e naturale di un luogo. È pertanto l’enogastronomia un innovativo strumento di scelta per un viaggio, come dimostrano le tendenze registrate dal recente Osservatorio BIT 2022. Il turista si sofferma sempre di più sul “come lo si fa sentire”, di conseguenza il coinvolgimento emotivo e sensoriale è diventato centrale.



Taste & Buy, cogliendo questa dinamica, si pone dunque come “assaggio” emozionale per rendere memorabile l’esperienza offerta dalle realtà territoriali di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova. I grandi ledwall del negozio catturano subito lo sguardo del passante attraverso immagini e filmati delle vallate, dei lungofiumi, dei laghi e della pianura oltre che naturalmente le strade, le piazze e gli edifici storici delle quattro città. Varcata la soglia dell’infopoint, personale formato e competente accoglie il visitatore in quello che effettivamente è uno scrigno di sapori e profumi. La dimensione esperienziale dell’enogastronomia offre un’enorme opportunità per quei turisti animati dalla volontà di conoscere attraverso i prodotti che il territorio offre. In questa visione il progetto Taste & Buy dà la possibilità agli oltre 250 produttori della rete East Lombardy di essere rappresentati a livello internazionale in uno spazio divulgativo ed emozionale anche grazie ai prodotti disponibili dell’aeroporto Milano Bergamo. Un viaggio ideale nel gusto delle tipicità ambasciatrici dei valori della sostenibilità, della filiera corta e del benessere animale, pilastri fondanti del manifesto di East Lombardy.