Calvatone, «No Imu per 3 anni per le ditte del Pip»

CALVATONE - Ridurre gli oneri a carico delle imprese con la restituzione dell’Imu di competenza comunale. Digitalizzare i procedimenti per l’insediamento di nuove attività. Facilitare il dialogo con la pubblica amministrazione. Questi i tre punti cardine del nuovo regolamento per l’attrattività dell’area per gli insediamenti produttivi approvato dal consiglio comunale. Il sindaco Valeria Patelli, introducendo l’argomento, ha spiegato che il regolamento, «con la restituzione alle imprese che intendono insediarsi in area Pip (Piano insediamenti produttivi) della quota Imu di competenza comunale, intende incrementare l’attrattività dell’area interessata e stimolare la crescita del comparto produttivo del territorio».



Il vice sindaco Gianni Pini e il consigliere Paolo Capra hanno chiesto chiarimenti sulla definizione di «investimento» citato nel documento e il segretario Sabina Candela ha precisato che si intende «nuovo acquisto di lotto», spiegando, a titolo di esempio, che «non si tratta di avvio di una nuova impresa, se questa acquista fabbricati da una impresa esistente e che l’agevolazione si applica ad una impresa esistente e già insediata, che amplia la propria attività, acquisendo un nuovo lotto, oppure ad una nuova impresa, non insediata, che acquista un nuovo lotto e avvia l’attività».



La riduzione pari al 100% dell’Imu (per la quota di competenza comunale) varrà per i primi tre anni. Va precisato che le agevolazioni non operano come una riduzione tariffaria bensì come restituzione in forma di contributo all’impresa, pertanto i soggetti beneficiari sono tenuti ad osservare termini e modalità per i pagamenti e per la presentazione delle denunce e di ogni altro adempimento richiesto in materia di Imu. Nel corso del consiglio comunale si è anche preso atto dell’assegnazione del contributo di complessivi 50 mila euro da parte del Ministero dell’Interno per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. La somma è destinata alla sostituzione dei serramenti esterni del municipio.