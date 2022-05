Nuovo piazza per Maurizio, travolto dal treno nel 1966

POZZAGLIO - Una nuova piazza per Casalsigone dedicata a Maurizio Ariberti, che il 26 settembre 1966 perse la vita in un tragico incidente ferroviario. È stata inaugurata ieri mattina, dal sindaco Biondo Caruccio, il nuovo spazio riqualificato all’angolo con via Olmeneta. «I tre fratelli Albino, Sergio e Maurizio, mentre tornavano a casa con un trattore attraversando un passaggio a livello incustodito venivano travolti da un treno in transito. Maurizio perse la vita lasciando nello sconforto i genitori Angelo Mario e Nadina e i fratelli Albino, Sergio e Silvia. Il dolore per la perdita del giovane a soli 13 anni ha scosso tutta la comunità di Casalsigone.

I genitori hanno saputo accompagnare il momento difficile e accompagnare con mano ferma e amorevole i figli rimasti verso l’età adulta, pur mantenendo viva la memoria. Questa lapide vuole essere un ricordo perenne per la comunità di Casalsigone. Voglio augurami che la morte di Maurizio non passi inosservata, ma possa servire a sensibilizzare tutti al rispetto delle regole e alla sicurezza in generale». Al termine del discorso del sindaco è stata scoperta la lapide ricordo e don Claudio Corbani ha benedetto questo nuovo spazio.

Infine la nipote Anna a nome della famiglia ha ringraziato per «questo spazio a ricordo del nostro Maurizio. Perché quando una giovane vita viene spezzata è una grave perdita per la famiglia in primis e anche per l’intera comunità. La vostra presenza oggi lo dimostra, è stata una fatalità grave. Mi auguro che questo spazio venga usato come punto di incontro e di ritrovo per giovani e meno giovani. Mi fa piacere che sia presente anche la panchina rossa, contro la violenza sulle donne perché simbolo per mantenere viva una presenza. E quale modo migliore per farlo se non attraverso il ricordo».