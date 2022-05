Piloni (Pd): “Un onore, ma anche un'opportunità per il territorio"

MILANO - “Il passaggio in serie A ottenuto venerdì scorso dalla Unione Sportiva Cremonese, rappresenta un traguardo importantissimo, perché non solo costituisce un grande onore di carattere sportivo, ma anche una notevole opportunità per l’immagine, con possibilità di ricadute positive per la città e per tutto il territorio”. Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni che oggi ha scritto al presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi per sottolineare l’importanza dell’evento e chiedere un momento ufficiale di riconoscimento.



“La vetrina della serie A impatterà sicuramente in maniera vantaggiosa in termini di promozione turistica nei confronti di una provincia, quella di Cremona, che ha già notevoli attrazioni in questo campo, a partire dalle eccellenze culturali e gastronomiche - scrive Piloni -. Oltretutto, una nuova squadra lombarda in serie A pone la nostra Regione come la prima in assoluto per presenze nel massimo campionato di calcio italiano: oltre a Milan, Inter e Atalanta saranno sicuramente 4 su 20 le formazioni rappresentanti le nostre città”.