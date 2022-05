Castelleone, una targa per Matteo Berselli

CASTELLEONE - Una targa per Matteo, un dolce pensiero per non dimenticare e per raccontare al piccolo Raffy quanto importante sia stato il lavoro e quanto grande l’umanità del suo papà. Nella sede di Castelleone Antiquaria i vertici del mercato collezionistico di Pupilla Bergo e il sindaco Pietro Fiori hanno consegnato alla compagna Simona Solari e al piccolo una placca artistica dedicata al compianto giornalista de La Provincia di Cremona. Commozione e ricordi toccanti a fare da sfondo all’incontro.

Il sindaco di Castelleone Pietro Fiori e la presidente del mercato antiquario Pupilla Bergo, con tutto lo staff, durante la consegna ai familiari della targa dedicata a Berselli

Berselli, per l’Antiquaria e per Castelleone, è sempre stato «un amico, un influencer, un punto di riferimento». Per Simona e Raffaele un eroe. Nessuno di loro lo potrà ne vorrà mai dimenticare e questo è il senso dell’intima ed essenziale cerimonia di consegna che si è svolta privatamente. A rappresentare tutti i castelleonesi il primo cittadino, molto legato al cronista da rapporti umani oltreché professionali. In chiusura, anche un piccolo dono per aiutare il bimbo nei suoi prossimi studi. Deve aver preso dal papà, visto che in pochi minuti ha stretto amicizia con tutti col suo piglio e la sua simpatia.