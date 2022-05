Gardaland, Legoland® Water Park riapre da sabato 14

CASTELNUOVO DEL GARDA - Dal 14 maggio riapre LEGOLAND® Water Park Gardaland, il primo Parco Acquatico interamente tematizzato LEGO® in Europa e quinto nel mondo, in cui è possibile divertirsi tra le tante attrazioni e cimentarsi in esperienze uniche di costruzione con i mitici mattoncini.

Dopo il successo dello scorso anno, quando il parco acquatico ha contribuito agli ottimi risultati della stagione ottenendo oltre l’85% di occupancy durante tutti i giorni di apertura, i piccoli ospiti e le loro famiglie potranno così tornare a divertirsi tra scivoli colorati e giochi d’acqua sullo sfondo di milioni di mattoncini LEGO® che renderanno la giornata divertente ma anche stimolante ed educativa.

Tante le attrazioni a disposizione, da LEGO River Adventure, un corso d’acqua che attraversa il Parco Acquatico da percorrere facendosi trasportare dalla corrente a bordo di gommoni personalizzabili con grandi mattoncini LEGO galleggianti, passando per Beach Party con i suoi 7 scivoli e il grande secchio che a sorpresa riversa una cascata d’acqua sui bambini fino ad arrivare a Jungle Adventures, con scivoli adatti a tutta la famiglia da affrontare a bordo di colorati gommoni.

UNA BARCA DI MATTONCINI LEGO.

Divertimento assicurato anche nelle aree dedicate alla creatività e alla scoperta come LEGO Creation Island, dove poter costruire la propria barca con i mattoncini LEGO, decorare un grande castello di sabbia o utilizzare grandi blocchi morbidi per costruire muri giganti.

Per i più piccoli c’è DUPLO® Splash, un’attrazione in cui anche i più piccoli possono provare gli scivoli e imparare attraverso il gioco. Pirate Bay invece, con la sua grande piscina e l’ingresso alla vasca graduale, è il luogo ideale per tutta la famiglia per nuotare, rinfrescarsi o semplicemente rilassarsi.

SOSTA A MINILAND.

Imperdibile una sosta nella sorprendente Miniland, l’area nella quale sono stati riprodotti con ben 4 milioni e 900mila mattoncini LEGO i monumenti più importanti d’Italia, dal Duomo di Milano al Colosseo fino ad arrivare ai colorati edifici che si affacciano sui canali di Venezia.

GLI ORARI L PARCO ACQUATICO.

LEGOLAND® Water Park Gardaland sarà aperto dalle 11 alle 18 dal 14 maggio al 10 giugno; a partire dall’11 giugno gli orari di apertura e chiusura verranno prolungati: www.gardaland.it