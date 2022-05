Covid: in provincia 3 vittime e 349 contagi

CREMONA - Con: 62.163 tamponi eseguiti, è di 9.481 il numero di nuovi contagi da Coronavirus registrati in Lombardia - 349 in provincia di Cremona - dove il tasso di positività è salito al 15,2% dal 14,7% di ieri.

Calano leggermente i ricoveri, che sono 36 in terapia intensiva, quindi uno meno di ieri, e 1.086 negli altri reparti (-8). È invece di 34 il numero di decessi, 3 registrati a Cremona, che porta il totale a 40.186.

UN ANNO DI GREEN PASS

Un codice a barre come una sorta di scacchiera con un caos apparente di quadrati: è il contenuto di informazioni precise e dettagliate, che hanno regolato la vita sociale (e non solo) degli italiani per quasi un anno di pandemia.

Un anno fa, il 16 maggio 2021, per la prima volta nel nostro Paese veniva introdotto il Green Pass. In tutto questo tempo c'è chi lo ha tenuto stampato sempre in tasca, sul proprio cellulare o persino chi lo ha tatuato sulla pelle e ne ha clonato versioni taroccate. Per molti è stato uno strumento libertà. Pochi altri al contrario lo hanno definito un "marchio" selettivo e discriminatorio che faceva pensare ai tempi bui delle leggi naziste. Fatto sta che con il certificato verde elettronico, ora in vigore soltanto per accedere nelle Rsa e negli ospedali, tempo fa l’Italia è entrata in una nuova fase dell’emergenza Covid, gettandosi alle spalle definitivamente il ricorso a lockdown e chiusure delle attività.