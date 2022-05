Rifiuti, il Comune trova un tesoretto e dimezza la tassa

PERSICO DOSIMO - Diminuisce la tassa rifiuti per residenti e imprese di Persico Dosimo. La decisione è stata presa dalla giunta, guidata dal sindaco Giuseppe Bignardi, per far fronte al caro bollette e all’aumento dell’inflazione, che rischia di mettere in ginocchio le famiglie e le attività. «Una risposta — ha chiarito l’assessore al Bilancio Riccardo Barone — che come amministrazione abbiamo voluto prendere nell’immediato e cui si affiancheranno anche gli eventuali fondi governativi, qualora vengano stanziati».



L’amministrazione ha stanziato circa 150 mila euro (residui di fondi Covid) per alleggerire le spese delle famiglie e delle imprese. Lo sconto sarà pari al 30 per cento per le utenze non domestiche e dal 30 al 50 per cento per le utenze domestiche, in base al numero dei componenti del numero familiare. In particolare lo sconto sarà del 30 per cento per chi vive da solo, del 35 per le coppie, del 40 per cento per i nuclei con 3 persone, del 45 per cento con quattro persone e del 50 per cento dai cinque residenti in su. Dunque se una persona paga 150 euro l’anno di Tari e vive da sola, ne sborserà 105, mentre una famiglia di cinque persone si ritroverà a pagare solamente 75 euro. Complessivamente la Tari vale 415 mila euro ed è calcolata da quest’anno basandosi sul nuovo metodo Arera che divide la parte fissa (ossia quella che si calcola sulle dimensioni dell’immobile) da quella variabile (in base al numero dei componenti) e suddivide il costo totale per il 20 per cento in utenze non domestiche e l’80 per cento per quelle domestiche.

Il primo cittadino Bignardi ha sottolineato come «in questo anno e mezzo di amministrazione, una delle più grosse difficoltà che ci siamo trovati a fronteggiare è stata far quadrare i conti a causa delle minori entrate. Ma l’obiettivo che ci siano prefissi è stato di non aumentare le tasse. Aver trovato questa disponibilità finanziaria, per inserire delle risorse sul capitolo Tari, ci ha reso soddisfatti. Si tratta di un momento molto difficile e siamo riusciti — la sottolineatura — ad andare incontro alle famiglie e alle aziende, con una concreta riduzione della tassa. In futuro, i costi dello smaltimento dei rifiuti è destinato ad un continuo aumento. Per questo nei prossimi anni sarà importante attrezzarci per tentare di ridurli. E cercheremo di farlo attraverso il potenziamento della raccolta differenziata».