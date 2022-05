Tangenziale, iter avanti a grandi passi

CORTE DE' FRATI - Prosegue l’iter per la realizzazione della tangenziale di Corte de’ Frati, infrastruttura con la quale l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Rossetti ha intenzione di far decollare l’area industriale.

Il prossimo passo è la convocazione, da parte della Provincia di Cremona, della conferenza dei servizi. «Un progetto fondamentale per il nostro paese – spiego il primo cittadino – che farà da volano alla zona degli insediamento produttivi. Nei giorni scorsi ho partecipato ad un interessante incontro in Regione dove si affrontava il tema dell’attrattività lombarda. Sono andato perché penso che la nostra zona industriale possa diventare molto appetibile non appena la tangenziale diventerà realtà. Abbiamo infatti un Pip di 60 mila metri quadri, di cui 42 mila edificabili che non appena verrà realizzata questa bretella, potrà essere rinnovato e tornare sul mercato. Senza contare che il nostro comune è tra quelli che hanno l’Imu più bassa tra gli enti locali italiani».

L’idea di Rossetti è anche quella di tirare fuori dal cassetto una vecchia convenzione di 12 anni fa in cui si parlava di un polo sovracomunale che coinvolgeva i comuni dell’Unione Oglio Ciria e quelli di Pozzaglio e Persico Dosimo.

«Si potrà valutare anche di poter far rivivere quel vecchio protocollo d’intesa».

Il costo di realizzazione è stimato in 6 milioni 800 mila euro, di cui 300 mila messi a disposizione dal Comune (150 mila per il 2021 e altri 150 mila per il 2022) e 6 milioni 500 mila dal Pirellone. Stanziamento che rientra nel programma degli Interventi per la ripresa economica definito ad inizio marzo con delibera di Regione Lombardia a seguito della legge numero 4/2020. L’obiettivo dell’opera, dunque, è duplice: far sì che le realtà produttive diventino più facilmente raggiungibili dagli autotrasportatori. E aumentare la sicurezza, in particolar modo per gli abitanti con abitazioni lungo la strada che da Corte de’ Frati prosegue fino al cavalcavia di Aspice. «Un’opera molto attesa – prosegue Rossetti – che prevede una serie di scadenze e tempistiche ben precise».

Dopo la conferenza dei servizio dunque i prossimi passi sarebbero l’appalto dei lavori entro il 31 luglio 2023 e il termine entro la fine del 2024. Si procederà dunque al collaudo entro il 30 giugno 2025. Servirà dunque un anno e mezzo per la realizzazione dell’infrastruttura.