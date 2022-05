Scontro tra auto, sfiorato schianto contro un muretto

SORESINA - Scontro violento e sirene ma, fortunatamente, si è risolto tutto senza gravi conseguenze. Poco dopo le 19 e 30 l'urto fra un Suv e una berlina che provenivano da diverse direzioni, l'una da Soresina e l'altra da Genivolta, ha generato panico ma nulla di più. Il rumore ha attirato l'attenzione degli automobilisti di passaggio e dei clienti e titolari di un vicino agriturismo all'altezza dell'acquedotto soresinese. I due conducenti, peraltro, sono stati piuttosto fortunati perché dopo l'impatto, solo per pura casualità, sono riusciti a evitare un muretto a lato della carreggiata.

Qualche centimetro di sgommata in più avrebbe potuto fare la differenza in negativo. Pur non avendo riportato ferite importanti, non riuscendo ad accordarsi sulla dinamica per compilare la constatazione amichevole, gli automobilisti hanno comunque richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto è immediatamente accorsa la Polizia Stradale di Pizzighettone per analizzare la scena. Al vaglio degli agenti cremonesi la ricostruzione.