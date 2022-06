Casa di comunità Robbiani: «Servizi già a pieno regime»

SORESINA - Dopo l’inaugurazione, a pieno regime la Casa di comunità dei soresinesi. E non solo. La struttura, infatti, è adesso il punto di riferimento per oltre 20 mila potenziali pazienti, il 70% dei quali provenienti dai territori limitrofi. Operativo anche il Pua, il Punto unico di accesso per prenotare visite ed esami, che è aperto dal lunedì al venerdì per dieci ore: dalle 8 di mattina e per quattro ore e mezza, cioè fino a mezzogiorno e mezzo, di sabato. Il direttore generale dell’Asst di Cremona Giuseppe Rossi non ricorre agli eufemismi: «La Casa di comunità di Soresina è frutto di un grande lavoro di squadra. Offre un’assistenza di prossimità in linea con la riforma sanitaria, segno che ospedale e territorio lavorano bene insieme».

Un esempio delle prestazioni che vengono già erogate al Polo sanitario di Soresina



La Casa di comunità del Nuovo Robbiani offre un ampio ventaglio di servizi. Nell’ordine: garantita la presenza di specialisti di medicina generale, un rinforzo rispetto a quelli già presenti in ambulatorio e ospedale; è attivato il nuovo servizio di assistenza domiciliare in settimana, dalle 8 alle 18. E il sabato dalle 8 alle 12. Ma la vera chicca è rappresentata dalla medicina specialistica con Geriatria fiore all’occhiello del Cremonese, assieme alla Salute Mentale, Cure Palliative, Psicologia, Ambulatorio per Fragilità e Disabilità. Qui si accede su impegnativa del medico curante in settimana dalle 8 alle 19 e il sabato dalle 8 a mezzogiorno e mezza.

Aperto anche l’ambulatorio degli infermieri di famiglia (dalle 8 alle 16). E in funzione, come nei grandi ospedali della provincia, anche il Cup che ha sportelli aperti negli stessi giorni e orari degli altri servizi e che può essere contattato telefonicamente allo 0374-415901. Fondamentale pure il nuovo servizio di Assistenza Sociale con uno sportello apposito per i colloqui, sia in presenza sia da remoto via pc o smartphone, prenotando prima con telefono o mail. Chiudono il cerchio il Consultorio col Pap test, tamponi vaginali e ostetricia, gli screening e la Neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza. La Casa di comunità di Soresina è gestita direttamente dalla Asst Cremona tramite il Polo del Nuovo Robbiani.