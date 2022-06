Elezioni comunali, ecco le schede per votare in provincia

Il 12 giugno si voterà per rinnovare i Consigli Comunali di 4 paesi della provincia e per scegliere i nuovi sindaci. I Comuni che chiameranno i cittadini alle urne sono: Crema, Torricella del Pizzo, Pozzaglio e Credera Rubbiano. L'Ufficio Elettorale provinciale ha diffuso i fac simile delle schede voto che tutti gli elettori troveranno nel seggio, con i nomi dei candidati sindaco e le liste collegate. In Comune con la scheda più "affollata" è Crema (sei candidati e 14 liste), quello con meno possibilità di scelta è Torricella del Pizzo con una sola candidata alla fascia tricolore e una sola lista in appoggio.

CREMA

A Crema il confronto è a 6: Paolo Losco, appoggiato da Sinistra Unita, Maurizio Borghetti, con Fratelli D'Italia, Lega, Forza Italia e la lista Borghetti Sindaco, Fabio Bergamaschi, sostenuto da CremaLab, Crema Bene Comune, Crema Riformista, Crema al Centro, Partito Democratico e Crema Aperta, Simone Beretta con la lista Beretta Sindaco, Manuel Draghetti, sostenuto dal Movimento 5 Stelle, e Oronzo Santamato, con la lista Noi Crema.

POZZAGLIO

Confronto a 2 per Pozzaglio, con Biondo Caruccio e Arezia De Ros.

CREDERA RUBBIANO

2 candidati in corsa a Credera Rubbiano: Francesca Cerasola e Matteo Guerini Rocco.

TORRICELLA DEL PIZZO

A Torricella corre da sola alle elezioni Sigrid Bini, che per diventare primo cittadino dovrà raggiugere il quorum: dovranno recarsi al voto almeno il 40 per cento degli aventi diritto al voto perché la consultazione elettorale sia valida.