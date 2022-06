"Le 500 a la Ghisola", oltre 50 auto d'epoca al settimo raduno

GUSSOLA - Cinquantatre Fiat 500 d’epoca, costruite dal 1957 al 1974, hanno dato vita oggi al settimo raduno “Le 500 a la Ghisola”, organizzato dal coordinamento di Cremona e provincia del Fiato 500 Club Italia con una finalità benefica. Il ricavato, infatti, sarà devoluto alla Casa Giardino di Casalmaggiore. Le vetture - di vari allestimenti e colori - sono confluite in piazza Comaschi per le registrazioni. Alle 10.25 il fiduciario del Club per Cremona, Sante Granelli, ha fornito ai partecipanti alcune indicazioni pratiche sul giro turistico, sviluppato prima in paese e poi lungo l’argine raggiungendo Torricella Del Pizzo, Motta Baluffi, Cingia de’ Botti, fino a Pescarolo e nel ritorno passando per Pieve Terzagni, Cappella de’ Picenardi sino a raggiungere il Cremona Circuit Angelo Bergamonti di San Martino del Lago per un giro in pista e il successivo pranzo al Ristorante Stradivari.

A partire dal raduno di ieri è stato adottato un logo personalizzato, disegnato e stillizzato da Roberto De Capitani direttamente in “Fiat 500 Club Italia” con l’inserimento delle “4 T ” e dell’immagine di un violino. Prima dell’arrivo a San Martino, i radunasti hanno fatto un aperitivo a Pescarolo ed Uniti grazie alla collaborazione della Pro loco e dell’associazione sportiva locale e del socio Attilio Roberto Barbieri.

Un pensiero è andato al compianto Mauro Frigeri, sempre presente ai raduni. Responsabili di percorso Ruggero Francavilla e Roberto Barbieri. Enrichetta, la moglie di quest’ultimo, ha aiutato nelle operazioni preliminari e per la segreteria. Presenti anche Aureliano Casartelli e Pierfranco Bozzetti. La “Tazio Magni” di Gussola ha prestato la sede in centro. Supervisione dei collaboratori-fiduciari Fabrizio Menarbin per Mantova, Renato Valbusa per Lago di Garda bresciano, Cesare Origani per OltrePo pavese, Agostino Pellegrino per Milano est. Le colazioni sono state predisposte dal bar Sole. Presente anche il decano Raul Tentolini.