Oratorio, il parroco chiede fondi, il sindaco corre in aiuto

SAN GIOVANNI IN CROCE - Il Comune rinuncia ad un contributo per aiutare la parrocchia a completare l’ampliamento dell’oratorio di San Giovanni in Croce. Ne ha parlato il sindaco Pierguido Asinari in consiglio comunale, quando ha spiegato che con una lettera il parroco don Diego Pallavicini ha chiesto un contributo economico per sostenere l’ampliamento dell’oratorio parrocchiale.

Il sindaco Pierguido Asinari



RICERCA DI FONDI



«Il Comune — ha detto il sindaco — si è adoperato subito per aiutare il parroco nella ricerca di fondi, informando della presenza di fondi del Gal Terre del Po – di cui il Comune di San Giovanni in Croce è membro fondatore — e suggerendo di farsi coadiuvare da uno studio di consulenza bandi per costruire nel modo migliore la stesura». Successivamente, Asinari ha interloquito con il presidente e il direttore del Gal «facendo loro presente l’importanza del progetto per la nostra comunità. Il bando è poi uscito e a esso ha partecipato anche il Comune di San Giovanni in Croce con un progetto di ristrutturazione di alcuni ambienti dell’ex municipio per ricavare gli uffici dell’assistente sociale».

Don Diego Pallavicini



LA GRADUATORIA



All’atto della pubblicazione della graduatoria — ha spiegato il primo cittadino —, il Comune di San Giovanni in Croce «è risultato ammesso e finanziato, mentre l’oratorio è risultato il primo degli ammessi ma non finanziati. Dal momento che il Comune di San Giovanni in Croce partecipa abitualmente a bandi, vista la possibilità di ricandidare l’opera a un altro bando, soprattutto visto che l’ampliamento dell’oratorio è un’opera che si attende da tanto tempo e porterà un nuovo luogo di aggregazione per l’intera comunità di San Giovanni in Croce — ha annunciato Asinari —, abbiamo comunicato al Gal Terre del Po la nostra rinuncia, in tal modo favorendo l’acquisizione del contributo di circa 90 mila euro a fondo perduto da parte dell’oratorio».



ULTERIORE AIUTO



Detto questo, il Comune si attiverà per trovare nel bilancio una somma da destinare a un ulteriore aiuto alla parrocchia per riuscire a completare la costruzione del nuovo oratorio, il cui importo totale è notevolmente aumentato a causa dell’impennata del costo dei materiali». La realizzazione del nuovo salone parrocchiale è stata sostenuta dal contributo dell’8 per mille alla Chiesa cattolica. Il progetto e la direzione lavori sono del geometra Matteo Mori, mentre il coordinatore per la sicurezza è il geometra Dino Bernuzzi. L’impresa esecutrice è la Grosso Candido.