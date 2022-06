Busta paga più pesante per i dipendenti Saviola

VIADANA - Un riconoscimento che va ben oltre l’aspetto economico, ma che mette la persona al centro non solo del ciclo produttivo, ma dell’intero sistema. Nella busta paga di giugno i dipendenti del Gruppo Saviola troveranno fini a 2 mila euro in più come forma di ringraziamento per l’impegno costante lungo i durissimi mesi del 2021. Il riconoscimento economico sarà suddiviso tra premio di risultato per ciascun dipendente in conseguenza agli accordi di secondo livello e una liberalità aggiuntiva disposta dalla proprietà. Per l’azienda significa uno stanziamento di circa 3 milioni di euro.

Il presidente Alessandro Saviola



«Questo riconoscimento è stato da noi fortemente voluto per ringraziare concretamente ciascun collaboratore del gruppo per la professionalità e per l’impegno dimostrati nei mesi del 2021. Un premio per i collaboratori che ogni giorno rendono possibile ogni singolo risultato – ha commentato il presidente di Gruppo Saviola Alessandro Saviola, che ha inviato un messaggio indirizzato a tutti i collaboratori della società –. Le aziende camminano grazie alle persone che con il loro dinamismo e capacità sono in grado di generare valore per la comunità. Abbiamo tutti lavorato in condizioni non semplici in questi mesi: il periodo pandemico ha costretto molte famiglie a fare i conti con la difficoltà del momento».

«Favorire l’inclusione e la condivisione - continua -, lavorare per la crescita e lo sviluppo sono obbiettivi insiti nel Dna del nostro brand che è una Eco-Ethical Company. La nostra azienda vive e cresce grazie ai valori sostenibili che non sono solo peculiari del nostro processo produttivo, ma abbracciano interamente il nostro fare impresa in ottica Esg, in particolare sull’impegno social, in linea con i target dello sviluppo sostenibile, affinché sia sempre di più la persona al centro di ogni attività».

Il Gruppo Saviola è il più grande riciclatore di legno al mondo. È composto da 1.500 collaboratori, conta 14 plant tra Italia ed estero: è guidato dalla capogruppo Saviola Holding e ha quattro Business Unit: Saviola, Sadepan, Composad e Saviolife.