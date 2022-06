Dalla Steel Color un’ambulanza ultra moderna

PESCAROLO - Una nuova ambulanza per la Cremona Soccorso di Vescovato grazie alla Steel Color di Pescarolo che, per celebrare i 30 anni di attività, ha voluto compiere questo dono al territorio. Ieri mattina presso la sede dell’azienda specializzata nella realizzazione di Acciai Inox colorati e nelle finiture speciali su metalli, si è tenuta la consegna ufficiale della nuova unità mobile di rianimazione. «In 20 anni di associazione è la seconda volta che accade una cosa simile – spiega il presidente Livia Cornale – anche se le caratteristiche di questo mezzo sono eccezionali. È un’ambulanza che ha tutti i comfort per il paziente, ma anche per i soccorritori che la usano».

È dotata del sali-scendi per il paziente per evitare il rischio di caduta e tutelare il benessere dei soccorritori. È presente inoltre una strumentazione in grado di trasportare dal neonato alle persone anziane. Ha la predisposizione per le culle termiche, per gli strumenti pediatrici sia per il paziente traumatizzato che per quello medico. «Avete veramente voluto mettere tutto ciò che era necessario. Questa ambulanza andrà a sostituire un mezzo che verrà dismesso e coprirà il servizio di emergenza sui territori che vanno da Isola Dovarese a Robecco d’Oglio». Il presidente di Steel Color Stefano Ricci ha voluto «ringraziare i volontari per i sacrifici enormi di questi ultimi anni. Ci siamo chiesti come potervi essere utili e questo nuovo mezzo ne è un segno tangibile».

Anche i sindaci di Pescarolo Graziano Cominetti (dove ha sede l’azienda) e di Vescovato Gianantonio Conti (sede della Cremona Soccorso) hanno sottolineato «il grande gesto compiuto dagli imprenditori di questa azienda». Alla cerimonia erano presenti anche il vice presidente di Steel Color Cristoforo Guindani, i soci Marco Predieri e Anna Forcella, il direttore venite Edouard Rizkallah e l’amministratore Donatella Tagliati e Pier Alessandro Ricci e Madeleine Rizkallah (figlio e moglie del presidente). Una cerimonia che si è conclusa con il brindisi benaugurante finale.