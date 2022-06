Schianto in moto, 22enne in gravi condizioni

BOZZOLO - Grave incidente stradale in via Valcarenghi alle 23,30 di ieri. Protagonista R.B., un 22 enne di Campitello, frazione di Marcaria, che in sella ad una moto è caduto ed alla fine della corsa ha urtato nella parte posteriore una Citroen parcheggiata. Sul posto con codice rosso l’autoambulanza di Porto Emergenza, l’auto medica e l’elisoccorso di Brescia. I rilievi sono a cura dei carabinieri di Bozzolo. Sul posto anche i carabinieri di Marcaria