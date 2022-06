Il governatore Fontana, per ora no razionamento dell'acqua per civili

CREMONA - «Per adesso non si parla ancora di razionamento per usi civili, per ora la situazione della Lombardia da quel punto di vista è sotto controllo, per ora stiamo intervenendo per risolvere il problema nell’uso agricolo». Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, oggi a Bruxelles. Per quanto riguarda il Verbano, "abbiamo già parlato con il rappresentante del Canton Ticino il quale si è fatto parte diligente per interloquire con i responsabili dei bacini idroelettrici per cercare di avere un rilascio maggiore di acqua» e «i rapporti sono talmente positivi e mi auguro che possano capire la nostra necessità», ha aggiunto Fontana. (ANSA)