Siccità, l'arcivescovo di Milano pregherà per la pioggia

MILANO - Contro la siccità che sta mettendo in difficoltà agricoltori e allevatori, scende in campo - con la preghiera - anche l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. La diocesi spiega infatti che l'arcivescovo ha accolto "la preoccupazione dei coltivatori della terra, degli allevatori e delle loro famiglie" e che sabato prossimo sarà in tre chiese "a pregare il santo Rosario per il dono dell'acqua, per il saggio utilizzo di questo bene vitale, per quanti soffrono il dramma della mancanza di risorse idriche". Delpini spiega che invocherà "la 'Madonna della Bassa' perché la provvidenza di Dio venga in aiuto alla nostra debolezza". (ANSA)