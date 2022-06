Raccolta rifiuti, con il grest si aiuta il pianeta

SORESINA - Prima i piccini, poi i grandi. L’oratorio Sirino di Soresina è capitale del green e del riciclo. Aiutare il pianeta, col grest, significa anche divertirsi e lo sanno bene oltre un centinaio di ragazzi diventati angeli del verde che, nei giorni scorsi, hanno riempito decine di sacchi con quintali di spazzatura tolta dalle strade per poi farla smaltire nell’isola ecologica della città. L’iniziativa nata dalla branca ecologista della Pro loco, il Gruppo Volontari Ambiente, con la collaborazione del curato don Antonio Bigatti. Il sacerdote orgoglioso: «Soddisfatti dell'entusiasmo dei giovani. Per noi è molto importante sensibilizzarli e porre attenzione sull’ambiente che li circonda, responsabilizzando le nuove generazioni perché tengano pulita la città e gli spazi a loro dedicati».

L’esercito verde porta tre bandiere: quella della Pro loco, dei Volontari dell’Ambiente e del Sirino. I militi sono gli ecologisti del domani che hanno dimostrato di tenere particolarmente alla loro città, raccattando ogni rifiuto incivilmente abbandonato in una delle quattro macro-aree assegnate di Soresina. Sacchi in mano e palette, a far da scorta e custodi, con non meno olio di gomito nel pulire, ovviamente anche gli animatori e gli operatori dell’associazione.

Alla fine la grande festa e, visto che difendere l’ambiente è una questione seria ma può anche diventare un divertente gioco, le premiazioni. I campioni, a peso di sacco, sono i Gialli, incoronati come novelli paladini del sostenibile e del riciclaggio. Ma non è finita qui: il sodalizio tra la parrocchia soresinese e la difesa dell’ambiente è destinato a durare. Stasera, dalle 20.45 al centro educatrivo, l’appuntamento settimanale coi Lunedì d’Estate. Dallo scarto alla cura: per un'ecologia integrale, è il titolo della conferenza che avrà come relatore principale don Bruno Bignami. L’ingresso è libero.

Il sacerdote ‘verde’, cremonese di nascita e di ordinazione, già insegnante di teologia morale nei seminari riuniti di Cremona, Crema, Lodi e Vigevano, è autore di numerose pubblicazioni e attualmente presta servizio nella Conferenza Episcopale Italiana (CEI) a Roma dove ha il compito di Direttore dell'Ufficio nazionale per i problemi sociali e del lavoro. «L'appuntamento – spiega l'arciprete don Angelo Piccinelli – ha lo scopo di incoraggiare la responsabilità dei cristiani e di ogni persona di buona volontà sulle questioni dell’ ecologia integrale e sull'urgenza della conversione ecologica».