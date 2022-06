Vasto cordoglio in paese per Marika

BONEMERSE - Vasto cordoglio a Bonemerse per la morte di Marika Loraschi, , che se n’è andata dopo aver lottato contro una malattia inesorabile, all’età di 46 anni. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente a Bonemerse, paese in cui viveva da moltissimo tempo, dove era stimata e apprezzata da tutta la comunità. Le campane che hanno suonato a lutto, purtroppo hanno confermato quello che in origine era solo un timore: Marika non c’è più.

E il cordoglio non ha mancato di farsi sentire. In tanti infatti si sono stretti intorno al dolore dei suoi familiari, in particolare al grande lutto che ha colpito la figlia Sophia.

Marika lavorava presso un negozio del Centro commerciale Cremona Po, in città, sino a quando la malattia le ha impedito di andare avanti. In tanti la ricordano per la splendida donna che è stata: socievole, solare, sempre disponibile. Ma anche per il grande coraggio con cui ha affrontato questa dura prova.

Le attestazioni di cordoglio e vicinanza non si sono fatte mancare. Una notizia straziante. In tanti si sono stretti al dolore della figlia Sophia e di Rossano, della mamma Livia, del papà Renzo.

I funerali si terranno mercoledì mattina. Il corteo funebre partirà alle 9.45 dalla camera mortuaria allestita presso l’ospedale Maggiore di Cremona per poi raggiungere la chiesa parrocchiale di Bonemerse dove in molti parteciperanno alla funzione religiosa. L’ultimo saluto ad una donna dal grande coraggio, che a lungo ha lottato, dal sorriso solare e dall’animo buono e gentile. L’ultimo viaggio prima di essere poi trasportata presso il polo della cremazione.