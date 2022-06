Anziano ciclista investe una 56enne mentre fa jogging

VIADANA - Un grave incidente si è verificato oggi poco prima delle 19 lungo via Al Ponte a poche decine di metri dall’osteria Da Bortolino. La dinamica sembra avere dell’incredibile in quanto ha visto protagonista un anziano ciclista residente nella frazione di Buzzoletto che avrebbe investito una 56enne viadanese a piedi. Lungo quella strada, infatti, molte persone si portano a camminare dopo le ore più calde della giornata perché è una zona molto tranquilla e rinfrescata dalle piante del viale che porta al fiume Po.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Viadana l’uomo (un 81enne) in sella alla sua bicicletta è andato a impattare contro la donna ed entrambi sono caduti a terra. I soccorsi sono stati da altri passanti e sul posto si è portata un’ambulanza della Croce verde e l’automedica dell’Oglio Po. Vista la gravità delle condizioni del ciclista è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso di Parma che è atterrato nel vicino campo di calcio e ha provveduto a trasportare il ferito in ospedale. Meno grave la vittima dell’investimento.