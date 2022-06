Gazzuolo, con il giuramento è iniziata l’era di Minari

GAZZUOLO - È partito oggi con il giuramento alle 18.39 del nuovo sindaco Andrea Minari il mandato amministrativo 2017-2023. La seduta di insediamento è stata caricata di emozioni per il neo sindaco. Minari ha comunicato i due componenti della giunta e distribuito le deleghe. La scelta è un mix di esperienza e novità. Al suo fianco vi saranno infatti l’ex sindaco Agostino Contesini, 75 anni, nel ruolo di vicesindaco, e Davide Gastaldi, 48 anni, per la prima volta nominato assessore e membro della passata minoranza.

A Contesini le deleghe a bilancio, lavori pubblici, edilizia, urbanistica e ambiente; a Gastaldi scuola e territorio. Capogruppo, invece, sarà l’ex assessore Patrizia Zangrossi. Una curiosità. Tutti e tre i componenti della giunta sono originari della frazione di Belforte.

«Ho scelto Contesini come vice ovviamente in quanto ha ricoperto per 15 anni la carica di sindaco e quindi conosce molto bene la macchina amministrativa. Gastaldi in passato era in minoranza ma ho guardato alle sue capacità e non alle appartenenze politiche». Presenti in aula anche l’ex parroco don Marco Tizzi e ovviamente i genitori, la moglie e la figlia del neo sindaco.