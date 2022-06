Infanzia: pre, post scuola e polemiche

PIZZIGHETTONE - Da settembre parte il servizio di pre e post scuola per l’infanzia, a servizio delle famiglie che a causa degli orari di lavoro hanno la necessità di lasciare i bambini prima del suono della campanella o di andarli a prendere più tardi. A proporlo era stata, attraverso una mozione, anche la consigliera di minoranza Elisa Mancinelli. La novità ieri ha innescato polemiche a causa di un errore nel testo pubblicato sulla pagina web comunale: sono stati indicati costi mensili che non sono reali. Il sindaco Luca Moggi fa sapere che sarà pubblicato un nuovo prospetto corretto, con le proiezioni esatte. E chiarito l’equivoco, resta la soddisfazione per l’opportunità di iscrizione rivolta ai bambini che frequenteranno gli asili di Pizzighettone e Roggione.



LA MOZIONE



Il tema era stato trattato lo scorso aprile in consiglio comunale, quando l’atto di Mancinelli era stato sostituito da un altro, emendato dalla maggioranza: Moggi aveva infatti chiesto di aggiungere che il servizio fosse valutato sulla base degli accordi con l’istituto comprensivo, del numero di adesioni e dei costi da mettere a bilancio. L’assessore Pia Colombani aveva aggiunto che, in base ad un sondaggio preliminare fra i genitori effettuato prima della mozione, l’interesse delle famiglie c’era. Mancinelli aveva osservato che avrebbe però preferito evitare gli emendamenti: «Se ci si ferma a valutare numeri e costi, c’è sempre il rischio che un servizio, poi, non parta».



IL SERVIZIO



Ieri, contrariamente ai timori espressi in aula, è stato annunciato l’avvio sia del pre scuola (dalle ore 7.30 alle 8) sia del post scuola (dalle 16 alle 17.30). Sono stati pubblicati anche i moduli di iscrizione, così come l’indirizzo email a cui inoltrarli e cioè quello dei servizi sociali. L’opportunità è rivolta anche ai bambini non residenti.

POLEMICA ED ERRORE

«I costi sono assolutamente assurdi – ha subito commentato Mancinelli riferendosi al prospetto uscito, che riportava ad esempio 75 euro mensili per il pre scuola e 200 per il post scuola –. Altro che dispersione scolastica, continuando così andrà a finire che a Pizzighettone non ci si iscriverà più nessuno». Qualche istante dopo, però, la sezione web in questione è stata tolta ed è stato appunto chiarito che si è trattato di un errore nel prospetto costi.