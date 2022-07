Ladro di biciclette, denunciato dai carabinieri

VAILATE - Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Vailate hanno denunciato per furto un giovane residente in quel Comune. L’attività d’indagine è scaturita dalla denuncia presentata da un cittadino marocchino residente a Vailate il quale, dopo aver lasciato la sua bicicletta elettrica del valore di circa 1.200 euro appoggiata al muro del cortile casa propria ed essere andato a fare la spesa, una volta tornato non l'ha più trovata.



I Carabinieri prontamente si sono messi alla ricerca della bicicletta rubata e tramite l’analisi del sistema di videosorveglianza comunale sono riusciti a immortalare il giovane a bordo della bicicletta rubata. È stato quindi denunciato per furto.