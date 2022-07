Le telecamere e la sicurezza

PIEVE D'OLMI - Maggiore sicurezza in paese grazie all’installazione di un primo blocco di telecamere che controlleranno 24 ore su 24 gli ingressi e le uscite dei mezzi che passano e si fermano in paese.

CON OCR

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Attilio Zabert infatti ha posizionato tre telecamere con Ocr, ovvero quelle in possesso di un software che effettua la lettura delle targhe dei mezzi in transito. L’immagine che viene inquadrata viene quindi processata da un programma che ne individua i caratteri e ne confronta il formato al fine di individuare la nazionalità d’appartenenza. Una volta ottenuti tutti i metadati questi vengono inviati alla banca dati e confrontati. Nel caso in cui risultassero appartenenti a mezzi rubati o comunque vi fossero delle irregolarità, vengono segnalate alle autorità competenti. «Queste tre telecamere – spiega il primo cittadino – sono state posizionate ai tre ingressi del paese». Vale a dire all’ingresso per chi proviene da Cremona, per chi proviene da San Daniele Po e per chi di dirige verso Sospiro.

Il sindaco Attilio Zabaret

MA ANCHE DI CONTESTO

In aggiunta a questo tipo di telecamere ne sono state collocate altre sei sparse sul territorio comunale. «Sono state ubicate – prosegue Zabert – nei punti sensibili del paese. Si tratta di impianti di contesto che quindi hanno una funzione di controllo dei luoghi pubblici».

Tutte le telecamere sono collegate con la centrale operativa che si trova all’interno del palazzo municipale e, in caso di bisogno, possono essere vagliate dalle forze dell’ordine. Si tratta di un intervento realizzato ex novo. Sino ad ora infatti sul territorio comunale non era presente alcun tipo di telecamera. «Un’opera richiesta dai cittadini. Si tratta di un primo step di interventi che desideriamo implementare, compatibilmente con le risorse a disposizione, con ulteriori postazioni che possano estendere i controlli al resto dei territorio comunale» spiega il primo cittadino.

I COSTI

Complessivamente il progetto, che è stato finanziato grazie ad un bando regionale ha un costo di 100 mila euro. «Oltre alle telecamere, si è provveduto anche al rifacimento dell’illuminazione di due parchi giochi, quello appena rifatto inclusivo e quello di via Borsellino. Anche in questo caso si tratta di un intervento che mira a fornire maggiore sicurezza, soprattutto nelle ore serali». Una buona illuminazione infatti consente di garantire ai cittadini che passano a piedi o in bici di sentirsi più tranquilli e sicuri. Inoltre le zone ben illuminate disincentivano i malintenzionati: sia chi vuole mettere a segno furti ma anche chi arreca danno alle strutture pubbliche con atti vandalici.