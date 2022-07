Addio quarta elementare, e gli alunni a Sergnano

CAMISANO - Modifiche in vista nella composizione delle classi della scuola primaria di Camisano per il prossimo anno scolastico. «Una novità non troppo piacevole — riferisce il sindaco Adelio Valerani — in quanto verrà a mancare la classe quarta. Gli alunni iscritti non sono stati ritenuti sufficienti per formare una classe nel plesso di Camisano e verranno dirottati a Sergnano per essere inseriti nella quarta locale».

Il sindaco Adelio Valeriani



La scelta fatta dall’istituto con sede a Sergnano ha amareggiato gli amministratori camisanesi, che sanno bene cosa significhi perdere una classe, andando così a creare un vuoto nel percorso scolastico. Anche perché «c’erano e ci sono le condizioni per conservare la classe quarta nel plesso di Camisano», sostengono i componenti dell’amministrazione. A loro giudizio sarebbe bastato proseguire con l’abbinamento delle classi dello scorso anno, quando gli alunni che ora sono passati in quarta hanno frequentato insieme a quelli di seconda. «Purtroppo — afferma il sindaco Valerani — si sono intrecciate alcune situazioni che hanno portato alla decisione definitiva dell’istituto». Quali condizioni? «In particolare — precisa il primo cittadino — alcuni genitori di Camisano hanno deciso autonomamente di iscrivere i propri figli presso la sede di Sergnano, incidendo dunque sul numero dei potenziali alunni con i requisiti necessari per mantenere la classe quarta in paese».



Il «buco» generato dalla classe in meno è destinato a trascinarsi anche il prossimo anno: bisognerà perciò tenere monitorata la situazione delle nascite e dei movimenti migratori anche nell’immediato futuro affinché non vengano a mancare ulteriori classi. Il Comune di Camisano si è sempre attivato per difendere la propria scuola elementare, cercando di stipulare accordi con altri Comuni — in particolare quello di Castel Gabbiano — in materia di trasporto scolastico per facilitare le iscrizioni alla primaria. «Questo impegno non verrà meno neanche in futuro – garantisce il sindaco Valerani – sperando di trovare comprensione e sostegno presso l’istituzione scolastica dalla quale dipendono le scelte nell’organizzazione del servizio».