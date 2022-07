Mondo Business: la sfida delle imprese? Il passaggio generazionale

CREMONA - Domani torna in edicola Mondo Business, il mensile di economia distribuito in regalo a tutti i lettori del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema.

La storia di copertina del mese di luglio è dedicata a una delle sfide più difficili che attendono migliaia di aziende, soprattutto quelle più piccole: il passaggio generazionale. Il titolo di copertina — «Di padre in figlio» — annuncia chiaramente il senso dell’inchiesta. Mondo Business, fedele al suo stile, sviluppa la cover story con oltre cinquanta pagine ricche di interviste, servizi e approfondimenti.

LE INTERVISTE

Il filosofo cremonese Mauro Ceruti affronta il tema del lavoro e di come, in questi anni, è cambiato l’approccio e la percezione delle giovani generazioni verso il mondo dell’occupazione. Ceruti analizza anche il capitolo della formazione, tanto fondamentale quanto carente.

E di formazione scolastica parla anche Roberta Mozzi, preside del Torriani di Cremona, per la quale «c’è bisogno di ripensare un patto tra scuola e mondo del lavoro con obiettivi precisi e mirati».

Spazio ai giovani ancora impegnati nello studio: come vedono il mondo del lavoro, quali sono le prospettive e anche le paure? Laurentiu Strambanu, presidente della Consulta dei Giovani di Cremona parla di obiettivi, ambizione e voglia di fare mentre Giulio Solzi Gaboardi, in un pezzo in prima persona, racconta quanto sia bello rincorrere i propri sogni e le passioni in una società che ‘gambizza’ chi segue la propria vocazione.



I SERVIZI

In Italia oltre il 90% delle imprese è di tipo familiare e anche per questa ragione il passaggio generazionale è una fase delicata e decisiva: lo spiega molto bene in una lunga intervista Paolo Cavezzali, amministratore di una società che affianca le aziende durante le fasi di ristrutturazione. Il magazine affronta il nodo della digital transformation, uno degli elementi determinanti per un corretto passaggio di consegne in azienda.

Mondo Business si caratterizza per le storie e in questo numero sono tante e interessanti. Protagonisti imprese e imprenditori: c’è chi ha scelto di lavorare con i figli quasi da subito (un lungo affiancamento), chi ha preferito una successione morbida e chi, invece, allunga i tempi della pensione in attesa di capire quali scelte fare.

C’è anche la storia del dipendente che è diventato titolare dopo aver rilevato la piccola impresa nella quale era cresciuto professionalmente.



LE ASSOCIAZIONI IN VETRINA



Diversi i temi affrontati in questa sezione del magazine. Se in una intervista Chiara Ferrari, presidente del Gruppo Giovani di Confindustria, analizza il momento dell’occupazione con uno sguardo alle opportunità formative offerte dagli ITS, l’imprenditore agricolo Lorenzo Severgnini della Libera Agricoltori fa il punto della situazione sulla gravissima emergenza siccità.

Il focus di Cna è su un incontro regionale fra i pensionati dell’associazione mentre la Libera Associazione Artigiani Crema dedica attenzione all’artigianato di qualità.



IL BAROMETRO

L’ultima pagina del magazine come sempre è dedicata al «meteo» provinciale: a chi toccheranno sole, tempo variabile e pioggia?